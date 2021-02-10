Пункты обогрева готовят в Челябинской и Курганской областях из-за мороза

В Челябинской и Курганской области синоптики прогнозируют похолодание до –36 градусов в ближайшие сутки. Управление федеральных дорог «Южный Урал» сообщило о подготовке пунктов обогрева и питания.

Согласно прогнозам, похолодание ожидается в ночь с 10 на 11 февраля. В связи с ухудшением погоды на участках трасс в двух регионах введено круглосуточное дежурство. Специалисты готовы прийти на помощь водителям, попавшим в сложную ситуацию, в том числе отбуксировать автомобили в безопасное место на период ожидания технической помощи. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

Упрдор «Южный Урал» просит автомобилистов учесть погодные условия при подготовке к поездкам. Также водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Аномальные холода в ближайшие дни также ожидаются в Свердловской области. Температура будет ниже нормы на 7–10 градусов.