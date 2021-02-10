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Уголовное дело возбуждено после гибели пациентов больницы в Подмосковье

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели нескольких пациентов в подмосковной больнице из-за отключения подачи кислорода. Об этом в среду, 10 февраля, сообщается на сайте СК РФ.

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«По факту смерти пациентов следственными органами ГСУ СК по Московской области возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета РФ поручил руководству ГСУ СК России по Московской области доложить о проведенных следственных действиях, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и причины гибели людей», — говорится в публикации ведомства.

Ход расследования уголовного дела поставлен главой СК Александром Бастрыкиным на контроль.

Ранее в этот же день сообщалось о трех погибших пациентах в больнице Подмосковья. По данным телеканала РЕН ТВ, произошло залипание клапана газификатора, в результате этого подача кислорода прекратилась.

В Росздравнадзоре пообещали провести проверку по факту произошедшего.

По словам руководителя структурного подразделения «Никольское» ГБУЗ МО «ООБ» Владимира Гордеева, в реанимации больницы скончались два пациента, их смерть не была связана с перебоями в подаче кислорода на ИВЛ. Он рассказал, что в реанимационном отделении больницы на ИВЛ находилось 16 человек в тяжелом состоянии. Жизнеспособность пяти из них поддерживалась с помощью неинвазивной искусственной вентиляции легких. По неизвестным причинам произошел сбой в подаче кислорода на 12 минут.

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