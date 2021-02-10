Уголовное дело возбуждено после гибели пациентов больницы в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели нескольких пациентов в подмосковной больнице из-за отключения подачи кислорода. Об этом в среду, 10 февраля, сообщается на сайте СК РФ.

«По факту смерти пациентов следственными органами ГСУ СК по Московской области возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета РФ поручил руководству ГСУ СК России по Московской области доложить о проведенных следственных действиях, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и причины гибели людей», — говорится в публикации ведомства.

Ход расследования уголовного дела поставлен главой СК Александром Бастрыкиным на контроль.

Ранее в этот же день сообщалось о трех погибших пациентах в больнице Подмосковья. По данным телеканала РЕН ТВ, произошло залипание клапана газификатора, в результате этого подача кислорода прекратилась.

В Росздравнадзоре пообещали провести проверку по факту произошедшего.

По словам руководителя структурного подразделения «Никольское» ГБУЗ МО «ООБ» Владимира Гордеева, в реанимации больницы скончались два пациента, их смерть не была связана с перебоями в подаче кислорода на ИВЛ. Он рассказал, что в реанимационном отделении больницы на ИВЛ находилось 16 человек в тяжелом состоянии. Жизнеспособность пяти из них поддерживалась с помощью неинвазивной искусственной вентиляции легких. По неизвестным причинам произошел сбой в подаче кислорода на 12 минут.