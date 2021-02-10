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Силуанов назвал объем вложений россиян на финрынках

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Объем вложений россиян на финансовых рынках достиг 10 трлн рублей, а объем банковских депозитов составляет 35 трлн рублей, заявил в среду, 10 февраля, глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

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«Действительно, в прошлом году резко возрос интерес граждан к инструментам финансового рынка. <…> 10 млн человек и 10 трлн (рублей) вложений в инструменты финансового рынка. У нас всего депозитов в банках 35 трлн рублей, то есть соотношение уже серьезное», — подчеркнул он.

Глава Минфина также подчеркнул, что нельзя допускать возможности вводить людей в заблуждение на фондовом рынке. По его словам, пристальное внимание министерства сейчас обращено на то, чтобы не допустить такого агрессивного маркетинга финансовых посредников.

Госдума, как отметил Силуанов, в марте рассмотрит законопроект о защите граждан при инвестициях в сложные инвестпродукты.

1 февраля Путин потребовал обеспечить защиту граждан, которые инвестируют в ценные бумаги. По словам главы государства, необходимо избежать ситуаций, при которых инвесторы стали бы новой версией «обманутых дольщиков».

В середине октября 2020 года президент перечислил факторы успешного инвестиционного развития, среди них — политическая и экономическая стабильность, а также эффективная работа правоохранителей.

В том же месяце премьер-министр России Михаил Мишустин выразил надежду на рост интереса к российскому рынку со стороны иностранных инвесторов в будущем. Он подчеркнул, что правительство работает над повышением инвестпривлекательности страны.

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