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Въехавшего в толпу школьников водителя задержали в Омске

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Полиция разыскала водителя, который сбил школьника на пешеходном переходе в Омске. Мужчина не заметил, что проехал на запрещающий сигнал светофора.

ДТП случилось 9 февраля на улице Ленина. Группа школьников вышла на пешеходный переход, когда на дороге появился автомобиль. 16-летний подросток оказался на капоте машины. Пострадавший обратился за помощью в больницу. Водитель с места происшествия скрылся.

По данным ИА «Город55», разыскивать автомобилиста пришлось с помощью камер видеонаблюдения. Сотрудники ГИБДД узнали информацию об автомобиле с помощью комплексов фиксации нарушений по направлению движения машины. 53-летний мужчина, совершивший наезд на школьников, пояснил, что отвлекся на панель приборов из-за сигнала о неисправности двигателя. Из-за этого водитель не заметил, что проехал на красный сигнал светофора.

В отношении водителя составлено два протокола об оставлении места ДТП и проезде на красный свет. Также мужчина уточнил, что после ДТП уточнил состояние подростка и оставил ему 1 тыс. рублей.

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