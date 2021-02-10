Регионы России получили уже около 4 млн доз вакцины от COVID-19
В регионы России доставлено около 4 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 10 февраля, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.
«По всей стране, согласно вашему поручению, идет вакцинация, все регионы задействованы. В регионы доставлено уже более 4 млн доз двухкомпонентной вакцины, 2 млн доз отгружено и находится в пути», — сказал он.
Два дня назад вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России произведено уже более 8,6 млн доз вакцин от коронавируса.
В середине января глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что в России за первые три месяца 2021 года выпустят около 33 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V».
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Ее назвали «ЭпиВакКорона», разработал препарат государственный научный центр «Вектор».
Планируется, что первая серия в 100 тыс. доз третьей вакцины от коронавируса «КовиВак» Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова поступит в гражданский оборот в марте 2021 года.
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