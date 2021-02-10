Путин прокомментировал публикацию журнала Lancet о «Спутнике V»

Президент России Владимир Путин заявил, что публикация медицинского журнала Lancet о российской вакцине от коронавируса «Спутнике V» показывает не только авторитет препарата, но и самого издания.

Глава государства отметил, что материал журнала о вакцине повышает доверие и к препарату, и к изданию, так как отраженные в статье выводы объективные и профессиональные.

«Это издание Lancet подтвердило свой высокий статус, безусловно, и объективности, потому что сотни тысяч прививок, которые сделали уже в России, они подтверждают их выводы, объективные и высокопрофессиональные. Это повышает не только доверие к нашей вакцине, но и доверие к этому журналу. Практика показывает, что так оно и есть. Уровень защиты свыше 90% подтверждает и безопасность», — сказал Путин в среду, 10 февраля, на совещании с членами правительства.

В свою очередь глава российского Минздрава Михаил Мурашко также прокомментировал публикацию Lancet о «Спутнике V». По его словам, в материале издания были отражены промежуточные данные о третьем этапе клинических исследований вакцины.

Министр уточнил, что эффективность «Спутника V» как профилактического средства подтверждена на уровне более 91%, а как защита от тяжелого течения заболевания для всех категорий возрастов от 18 лет препарат показал эффективность в 100% случаев.

«Уровень доверия и контроль качества по данному направлению – самые высокие стандарты», — добавил Мурашко

В феврале результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» были опубликованы в медицинском журнале The Lancet. Как уточняется, эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» был разработан Центром им. Гамалеи и зарегистрирован в августе прошлого года отечественным Минздравом. Препарат стал первым в мире и в стране вакциной от COVID-19.