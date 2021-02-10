Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин поручил эффективно использовать средства для здравоохранения
Мир
На Украине в течение двух месяцев представят законопроекты по развитию Донбасса
Происшествия
Самолет рейса Москва — Махачкала сел в Волгограде из-за состояния пассажира
Спорт
Женская сборная России по биатлону провела тренировку на базе НАТО
Армия
Атомную субмарину «Казань» смогут передать ВМФ в конце февраля
Общество
Путин поручил оперативно устранить проблемы с зарплатами бюджетников
Общество
Более 70% поликлиник в России начали в 2020 году работать по новой модели
Общество
В Москве заявили о готовности коммунальных служб к предстоящим снегопадам
Политика
Госдума приняла закон о наказании за склонение в Сети к употреблению наркотиков

Путин прокомментировал публикацию журнала Lancet о «Спутнике V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин заявил, что публикация медицинского журнала Lancet о российской вакцине от коронавируса «Спутнике V» показывает не только авторитет препарата, но и самого издания.

Сигналы от «Спутника»: регистрацию нашей вакцины в ЕС ожидают в марте
Эксперты высоко оценивают международные перспективы отечественного препарата

Глава государства отметил, что материал журнала о вакцине повышает доверие и к препарату, и к изданию, так как отраженные в статье выводы объективные и профессиональные.

«Это издание Lancet подтвердило свой высокий статус, безусловно, и объективности, потому что сотни тысяч прививок, которые сделали уже в России, они подтверждают их выводы, объективные и высокопрофессиональные. Это повышает не только доверие к нашей вакцине, но и доверие к этому журналу. Практика показывает, что так оно и есть. Уровень защиты свыше 90% подтверждает и безопасность», — сказал Путин в среду, 10 февраля, на совещании с членами правительства.

В свою очередь глава российского Минздрава Михаил Мурашко также прокомментировал публикацию Lancet о «Спутнике V». По его словам, в материале издания были отражены промежуточные данные о третьем этапе клинических исследований вакцины.

Министр уточнил, что эффективность «Спутника V» как профилактического средства подтверждена на уровне более 91%, а как защита от тяжелого течения заболевания для всех категорий возрастов от 18 лет препарат показал эффективность в 100% случаев.

«Уровень доверия и контроль качества по данному направлению – самые высокие стандарты», — добавил Мурашко

В феврале результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» были опубликованы в медицинском журнале The Lancet. Как уточняется, эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» был разработан Центром им. Гамалеи и зарегистрирован в августе прошлого года отечественным Минздравом. Препарат стал первым в мире и в стране вакциной от COVID-19.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021