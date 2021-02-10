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Самолет рейса Москва — Махачкала сел в Волгограде из-за состояния пассажира

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Самолет, следующий рейсом Москва — Махачкала, вынужденно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом 10 февраля сообщила руководитель пресс-службы международного аэропорта Волгограда Анастасия Голодова.

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«Рейс авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва (Шереметьево) — Махачкала, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 10:42 мск по причине плохого самочувствия одного из пассажиров», — цитирует ее ТАСС.

На место стоянки воздушного судна прибыли сотрудники медицинских служб аэропорта и города. Пассажира передали в медучреждение.

В 13:57 после дозаправки самолет вылетел в пункт назначения, уточнила пресс-секретарь волгоградского авиаузла.

Ранее, 18 января, сообщалось, что врачи из Кемерово и Челябинска спасли от смерти ребенка в самолете, следовавшем из Кубы в Москву.

После взлета девочка пожаловалась на боль в ноге, а после приема пенталгина у нее проявились симптомы анафилактического шока.

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