Самолет рейса Москва — Махачкала сел в Волгограде из-за состояния пассажира

Самолет, следующий рейсом Москва — Махачкала, вынужденно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом 10 февраля сообщила руководитель пресс-службы международного аэропорта Волгограда Анастасия Голодова.

«Рейс авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва (Шереметьево) — Махачкала, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 10:42 мск по причине плохого самочувствия одного из пассажиров», — цитирует ее ТАСС.

На место стоянки воздушного судна прибыли сотрудники медицинских служб аэропорта и города. Пассажира передали в медучреждение.

В 13:57 после дозаправки самолет вылетел в пункт назначения, уточнила пресс-секретарь волгоградского авиаузла.

Ранее, 18 января, сообщалось, что врачи из Кемерово и Челябинска спасли от смерти ребенка в самолете, следовавшем из Кубы в Москву.

После взлета девочка пожаловалась на боль в ноге, а после приема пенталгина у нее проявились симптомы анафилактического шока.