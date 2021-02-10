Треть месячной нормы осадков за сутки выпала в Липецке

За сутки в Липецке выпало 9,2 мм осадков. По данным синоптиков, это треть месячной нормы.

Замеры проводились в районе аэропорта Липецка. По данным заместителя начальника Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елены Поповой, снегопад не был квалифицирован как сильный. При этом в южных районах Липецкой области выпало сразу 11 мм осадков. Об этом пишет GOROD48.

Согласно прогнозам, снегопады продлятся в Липецке до 15 февраля.

Ранее синоптики центра погоды «Фобос» предупредили о «снежном апокалипсисе» жителей Москвы. Изобилие осадков 12 и 13 февраля может привести к коллапсу наземного и авиатранспорта. Снег будет идти в течение 36 часов и сопровождаться усилением ветра.