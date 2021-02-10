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На Украине в течение двух месяцев представят законопроекты по развитию Донбасса

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Власти Украины в течение двух месяцев представят первые законопроекты в рамках реализации концепции экономического развития Донбасса до 2030 года. Об этом в среду, 10 февраля, заявил замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, вице-премьер страны Алексей Резников.

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«Правительство в декабре утвердило соответствующую концепцию. И, соответственно, в течение двух месяцев мы планируем представить первую часть необходимых законопроектов», — заявил он в ходе форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», который транслировался YouTube канале.

В конце декабря на Украине утвердили концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года.

«Перезагрузку» экономики в Донбассе проведут в два этапа. В течение первого модернизация будет проводиться в существующих условиях на подконтрольных Киеву территориях Донбасса. В течение второго — на всей территории Донецкой и Луганской областей после реинтеграции временно оккупированных территорий в единое конституционное пространство Украины.

В число общих направлений развития Донбасса вошли улучшение институционально-финансовых инструментов и регуляторной политики, развитие реального сектора экономики, индустриализации и инновационного развития, обустройство инфраструктуры и логистики, формирование регионального рынка труда, а также налаживание коммуникаций.

Концепцию планируют реализовывать при помощи средств государственного и местных бюджетов, а также средств, которые собираются взыскать с России. Кроме того, средства на развитие Донбасса предполагают брать у международных партнеров, банковского сектора и применять заемный капитал.

Власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса в 2014 году. Киев неоднократно обвинял РФ во вмешательстве в конфликт, но отрицает эти обвинения и подчеркивает, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а также призывает Киев прекратить военные действия против своих граждан. Кроме того, Россия регулярно отправляет жителям юго-востока Украины гуманитарную помощь.

Переговоры об урегулировании ситуации ведутся в рамках трехсторонней контактной групп в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в «нормандском формате» при посредничестве Москвы, Парижа и Берлина.

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