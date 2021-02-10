Величину прожиточного минимума сократили в Самарской области

Правительство Самарской области утвердило новую величину прожиточного минимума на 2021 год в размере 10 979 рублей. Показатель уменьшился по сравнению с третим кварталом 2020 года.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 12 126 рублей. Для пенсионеров утверждена величина 9320 рублей, для детей — 11 тыс. рублей. Об этом сообщает НИА «Самара».

Среди всех групп прожиточный минимум увеличился только для пенсионеров. В третьем квартале 2020 года он составлял 8862 рубля. Для трудоспособного населения действовала величина 12 330 рублей.

Ранее величина прожиточного минимума рассчитывалась исходя из стоимости потребительской корзины. В 2021 году будет использоваться медианный доход.

19 января было опубликовано постановление об установлении прожиточного минимума в Москве на 2021 год, подписанное мэром Сергеем Собяниным. В расчете на душу населения он составил 18 029 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 20 589 рублей, для пенсионеров — 13 496 рублей.