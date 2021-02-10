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Четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Тамбовской области

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Микроавтобус с пассажирами столкнулся с грузовиком в Тамбовской области. Четыре человека получили травмы, один из них госпитализирован.

Авария произошла на автодороге Р-22 «Каспий» на территории Тамбовского района. По данным ГИБДД, водитель микроавтобуса Fiat Ducato не учел безопасную дистанцию и допустил столкновение с прицепом грузового автомобиля DAF. В микроавтобусе находились 11 пассажиров, уточняет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Травмы получили пассажиры 1991, 1994, 1998 и 2001 годов рождения. Все они были доставлены в больницу. Троим пострадавшим рекомендовали амбулаторное лечение. Один пострадавший остался в больнице с переломом бедра.

По данным правоохранительных органов, автобус не являлся рейсовым и осуществлял заказную перевозку.

Ранее сообщалось, что в Брянской области при столкновении двух автомобилей на территории Погарского района пострадали пять человек.

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