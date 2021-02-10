Названы российские города с самыми законопослушными водителями

Эксперты исследовательского агентства Zoom Market провели исследование и выяснили, что, по мнению пешеходов, самые законопослушные водители живут в Москве, Казани и Новосибирске, а чаще всего нарушают ПДД водители из Махачкалы, Ростова-на-Дону и Краснодара.

По словам коммерческого директора агентства Андрея Штырова, 64% респондентов, попавших в выборку, считают, что автомобилисты часто нарушают ПДД по отношению к пешеходам.

Только 12% россиян указали, что их всегда пропускают автомобилисты на пешеходных переходах. 21% опрошенных считает, что автомобилисты паркуются исключительно в специально отведенных для этого местах.

Также респонденты ответили на вопрос о том, кто чаще всего нарушает ПДД. Так, 61% опрошенных ответил, что это таксисты, 27% — что это делают женщины, 8% — чиновники, 3% — бизнес-элита и 1% — знаменитости.

Опрос проводился в январе по методу личных и телефонных интервью в 28 городах России. Общая выборка составила 3360 респондентов.

11 ноября сообщалось, что специалисты РосдорНИИ по заказу Минтранса России подготовили проект нового стандарта с требованиями к безопасности движения пешеходов.

Проект разработан для выполнения задач нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Согласно тексту документа, на российских дорогах могут появиться связки из поворотов с островками безопасности, которые заставят водителей снижать скорость движения.