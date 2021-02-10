План по модернизации систем очистки воды объявили в Свердловской области

К 2024 году современные системы очистки бытовых сточных вод заработают в 12 муниципалитетах Свердловской области. На строительство и реконструкцию этих объектов планируется потратить более 3,2 млрд рублей, сообщает департамент информполитики региона.

В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию очистные сооружения в поселке Уфимский Ачитского городского округа, а также в Слободо-Туринске, Бисерти, Волчанске и Верхней Туре. Будет продолжено строительство очистных сооружений в Нижней Салде и Среднеуральске, насосной станции и напорной сети канализации в Туринске. Кроме того, в Березовском и Ирбите приступят к первому этапу строительства, сообщает «ТагилСити.Ру». Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов считает, что внедряемые технологии улучшают качество очистки стоков и создают условия для естественной реабилитации водоемов.

В конце 2020 года в Нижнем Тагиле стартовал первый этап работ по очистке Черноисточинского пруда. Проектом занимается МУП «Тагилстрой». Специалисты обустраивают технологический проезд для укладки труб. По ним будут проходить отложения ила. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Экология». На них выделено 470 млн рублей.

Ранее Счетная палата РФ опубликовала список регионов с самой загрязненной питьевой водой. Лидером стала Свердловская область. На протяжении последних 10 лет там зафиксировано наибольшее количество случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения. Также в список неблагополучных с экологической точки зрения субъектов вошли Архангельская, Владимирская, Ленинградская и Новгородская области.