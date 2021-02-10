Новую поликлинику планируют построить в Астраханской области

В Лиманском районе Астраханской области построят новую поликлинику. Власти региона ожидают подтверждения со стороны Минздрава РФ.

Информация о поликлинике была озвучена на встрече депутата Госдумы РФ, заместителя председателя комитета по охране здоровья Леонида Огуля и главы Лиманского района Михаила Гребенщикова. Действующая в муниципалитете больница не может вместить несколько отделений и требует модернизации. Кроме того, мощностей учреждения не хватает для приема всех пациентов. Об этом сообщает «Астрахань 24».

Строительство новой поликлиники запланировано на 2021–2022 годы. Новое здание позволит расширить детское отделение и взять на работу дополнительных специалистов в рамках программы «Земский доктор».

По словам Огуля, проект новой поликлиники уже готов. Депутат намерен поднять вопрос о строительстве во время встречи с представителями Минздрава в Москве.