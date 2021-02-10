Жителей Оренбургской области предупредили о ледяном дожде

МЧС предупреждает о ледяном дожде и гололедице в ближайшие дни в Оренбургской области. Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность.

Согласно информации, полученной с метеостанций в регионе, мокрая погода сохранится до конца недели. 11 и 12 февраля в Оренбуржье выпадет снег, местами переходящий в ледяной дождь. Местами ожидается сильный туман, пишет 56orb.ru.

Температура воздуха составит 0...–5 градусов. Однако на востоке может похолодать до –11 градусов. Скорость южного ветра будет достигать 11 м/с.

Ранее центр погоды «Фобос» предупредил о сильном снегопаде жителей Москвы. Осадки начнутся в ночь на 12 февраля и продлятся до 14 февраля. В столице выпадет до 80% месячной нормы осадков.