Суд арестовал ударившего полицейского на незаконной акции молодого человека

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца 22-летнего Алексея Миляева, обвиняемого в применении насилия к сотруднику полиции на несанкционированной акции 23 января в центре столицы. Об этом сообщает пресс-служба суда в среду, 10 февраля.

Таким образом, было удовлетворено соответствующее ходатайство следователей. Молодой человек пробудет под стражей до 8 апреля 2021 года.

О том, что в Пресненский суд Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании в отношении молодого человека меры пресечения в виде заключения под стражу, стало известно ранее в этот же день. Как уточнили в СК, задержанный нанес полицейскому несколько ударов и попытался сорвать с него шлем. Молодого человека обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия к представителю власти».

Накануне Следственный комитет сообщил о задержании еще одного подозреваемого в нападении на полицейского. По данным ведомства, 23 января мужчина, участвующий в незаконном митинге возле Страстного бульвара, несколько раз ударил кулаком сотрудника полиции в область головы и туловища.

Несогласованные акции прошли в Москве и других крупных городах России 23 и 31 января. Кроме того, 2 февраля после решения суда о замене блогеру Алексею Навальному условного наказания на реальное его сторонники собрались в центре столицы и устроили несанкционированные акции.

Правоохранители предупреждали, что акции незаконны, а также сообщали об ответственности за их организацию и участие. В МВД указывали на возможные последствия неповиновения правоохранительным органам и на применение насилия к их сотрудникам. В ходе акций были проведены задержания участников, нарушивших российское законодательство, а впоследствии возбуждены соответствующие уголовные и административные дела, в том числе о вовлечении в акции несовершеннолетних.

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