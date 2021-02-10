Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин поручил эффективно использовать средства для здравоохранения
Мир
На Украине в течение двух месяцев представят законопроекты по развитию Донбасса
Происшествия
Самолет рейса Москва — Махачкала сел в Волгограде из-за состояния пассажира
Спорт
Женская сборная России по биатлону провела тренировку на базе НАТО
Армия
Атомную субмарину «Казань» смогут передать ВМФ в конце февраля
Общество
Путин поручил оперативно устранить проблемы с зарплатами бюджетников
Общество
Более 70% поликлиник в России начали в 2020 году работать по новой модели
Общество
В Москве заявили о готовности коммунальных служб к предстоящим снегопадам
Политика
Госдума приняла закон о наказании за склонение в Сети к употреблению наркотиков

Суд арестовал ударившего полицейского на незаконной акции молодого человека

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца 22-летнего Алексея Миляева, обвиняемого в применении насилия к сотруднику полиции на несанкционированной акции 23 января в центре столицы. Об этом сообщает пресс-служба суда в среду, 10 февраля.

Попали в десятки: почему задержанных на митингах всё чаще отправляют под арест
Участники незаконных акций в столице чаще всего получают от 5 до 15 суток

Таким образом, было удовлетворено соответствующее ходатайство следователей. Молодой человек пробудет под стражей до 8 апреля 2021 года.

О том, что в Пресненский суд Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании в отношении молодого человека меры пресечения в виде заключения под стражу, стало известно ранее в этот же день. Как уточнили в СК, задержанный нанес полицейскому несколько ударов и попытался сорвать с него шлем. Молодого человека обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия к представителю власти».

Накануне Следственный комитет сообщил о задержании еще одного подозреваемого в нападении на полицейского. По данным ведомства, 23 января мужчина, участвующий в незаконном митинге возле Страстного бульвара, несколько раз ударил кулаком сотрудника полиции в область головы и туловища.

Несогласованные акции прошли в Москве и других крупных городах России 23 и 31 января. Кроме того, 2 февраля после решения суда о замене блогеру Алексею Навальному условного наказания на реальное его сторонники собрались в центре столицы и устроили несанкционированные акции.

Правоохранители предупреждали, что акции незаконны, а также сообщали об ответственности за их организацию и участие. В МВД указывали на возможные последствия неповиновения правоохранительным органам и на применение насилия к их сотрудникам. В ходе акций были проведены задержания участников, нарушивших российское законодательство, а впоследствии возбуждены соответствующие уголовные и административные дела, в том числе о вовлечении в акции несовершеннолетних.

.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021