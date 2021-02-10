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Следственный комитет потребовал заочного ареста соратника Навального Волкова

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Следственный комитет РФ направил в суд ходатайство о заочном аресте руководителя сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леонида Волкова по делу о призывах к несовершеннолетним к участию в несанкционированных акциях. Об этом сообщила в среду, 10 февраля, пресс-служба Басманного суда города Москвы.

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«В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Волкова Леонида, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ», — привели сообщение пресс-службы в ТАСС.

В пресс-службе отметили, что Волков объявлен в межгосударственный розыск.

«В связи с объявлением Волкова в межгосударственный розыск следователь просит избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента его задержания на территории РФ либо с момента его экстрадиции на территорию РФ», — сказали в пресс-службе агентству.

Уточняется, что соратнику Навального грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее, 9 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала «Известиям», что кураторы из НАТО «вправили мозги» Волкову. Она подчеркнула, что доказательства работы оппозиции на Запад уже известны. По ее словам, этих людей используют в своих интересах те, кто считает Россию либо противником, либо врагом.

Кроме того, сообщалось, что Волков разместил в Сети пост с призывом к своим сторонникам выйти 14 февраля на акцию в поддержку Навального.

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