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Питание в детских садах Удмуртии переведут на аутсорсинг

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Управление образования Ижевска в социальных сетях подтвердило переход дошкольных учреждений Удмуртии на аутсорсинг. Процесс будет поэтапным.

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Новая система предполагает заключение контракта между детсадом и организацией на поставку обедов, полдников и завтраков. При этом готовить еду могут как на пищевом комбинате, так и на кухне в самом учреждении, передает udm-info.ru.

«Ввиду планируемого перевода организации питания в дошкольных образовательных организациях на аутсорсинг разработка технологических карт приостановлена», — пишет пресс-служба Управления образования Ижевска.

Напомним, в Липецке в школьных столовых появились голосовалки для учеников. Дети могут оценить качество обеда, используя QR-код с таблички, прикрепленной к двери обеденного зала. Новшество ввели в школе № 17. Во время сканирования кода появляются два значка: большие пальцы, поднятые вверх или опущенные вниз. За две недели лайки за обеды поставили 80% проголосовавших. Остальным еда не понравилась.

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