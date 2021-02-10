Очистные сооружения планируют реконструировать в Липецке

Масштабная реконструкция пройдет на станции аэрации в Липецке. Специалисты готовятся к разработке проектно-сметной документации, об этом сообщили в городской мэрии.

В первую очередь реконструкция затронет водоприемные камеры и системы вентиляции. Также планируется установка газоочистного оборудования. Это позволит снизить выбросы аммиака, сероводорода и фенола в испарениях, а также ликвидировать запах, который беспокоит жителей района ЛТЗ. Об этом сообщает LipetskMedia.

Также специалисты намерены улучшить системы биологической очистки сточных вод с помощью внедрения автоматической подачи воздуха в аэрационную систему аэротенков. Для переработки осадка сточных вод, который образуется в процессе очистки, будет построен комплекс по переработке с термосушкой и системой обезвоживания. Это позволит сократить объем осадка до семи раз и его влажность до 20%. Обезвоженный осадок в дальнейшем можно использовать в качестве удобрений.

Разработка проектной документации будет завершена в первой четверти 2022 года. Затем власти подадут заявку на финансирование монтажных работ за счет федерального проекта «Чистый воздух».