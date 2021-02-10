Пять человек пострадали в ДТП в Брянской области

ГИБДД проводит проверку по факту аварии с участием двух легковых автомобилей в Брянской области. Травмы получили пять человек.

Авария произошла на автодороге Брянск–Новозыбков–Погар на территории Погарского района. По данным Госавтоинспекции, 48-летний водитель автомобиля Lada Vesta не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу. Машина лоб в лоб столкнулась с иномаркой Renault Duster. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU.

Переломы и травмы головы получили оба водителя. Также пострадали 17-летний подросток и 48-летняя женщина, которые находились в автомобиле Lada, и 53-летний пассажир иномарки. Все пострадавшие госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Тамбове при столкновении двух легковых автомобилей пострадали два человека.