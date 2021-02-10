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Росздравнадзор проверит причину гибели пациентов в подмосковной больнице

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Росздравнадзор проверит причину гибели троих пациентов в подмосковной больнице, сообщили в ведомстве 10 февраля.

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«По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит причину гибели трех пациентов с коронавирусной инфекцией в реанимации Никольской больницы в Одинцово, которые, по сообщениям СМИ, скончались из-за прекращения подачи кислорода», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день стало известно о гибели троих пациентов в больнице Подмосковья. По данным телеканала РЕН ТВ, произошло залипание клапана газификатора, в результате этого подача кислорода прекратилась.

Главный врач Никольской больницы Владимир Гордеев в разговоре с «Известиями» заявил, что умерших пациентов было двое, и причиной их смерти не является прекращение подачи кислорода.

«В реанимационном отделении филиала № 3 Одинцовской областной больницы на ИВЛ находилось 16 человек в тяжелом состоянии. Из них 5 пациентов на НИВЛ. По неизвестным причинам был временный сбой в подаче кислорода на 12 минут. Оперативно были задействованы мобильные ИВЛ. В момент инцидента никто из пациентов не погиб», — сообщил он.

Ранее, в октябре 2020 года, стало известно о смерти 13 пациентов коронавирусного госпиталя при городской больнице № 20 Ростова-на-Дону, которые задохнулись из-за отсутствия кислорода для аппаратов ИВЛ.

По информации портала 161.ru, пациенты умерли из-за того, что в перегруженном медучреждении не успели пополнить запасы медицинского газа. Пять человек погибли в реанимации, еще несколько — в общем отделении госпиталя.

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