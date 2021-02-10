Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» включили в шорт-лист премии «Оскар»

Фильм «Дорогие товарищи!», снятый российским режиссером Андреем Кончаловским, вошел в шорт-лист претендентов на премию Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм». Об этом сообщается на сайте киноакадемии США.

В данной категории заявки были получены от 93 стран, что стало максимумом за всю историю премии. В результате критики отобрали 15 картин, включая «Еще по одной» (Дания), «Ты и я» (Франция) и «Ла Йорона» (Гватемала).

Картина «Дорогие товарищи!» вышла в прокат в России с 12 ноября. Драма повествует о забастовке 1962 года в советском Новочеркасске на главном городском заводе, где люди требовали снижения цен на продукты и повышения зарплат.

Главную роль в фильме исполнила жена Кончаловского — Юлия Высоцкая.

Ранее в этот же день стало известно, что в шорт-лист премии в категории «Лучший документальный полнометражный фильм» вошел фильм «Гунда» российского режиссера Виктора Косаковского. Исполнительным продюсером картины выступил американский актер Хоакин Феникс, известный по фильмам «Гладиатор» и «Джокер».

Церемония вручения кинопремии «Оскар» в 2021 году пройдет 25 апреля. Номинантов объявят 15 марта.