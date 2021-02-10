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Пять новых постов экологического мониторинга установили в Оренбуржье

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Посты экологического мониторинга обновляют в Оренбургской области. Пять установок уже начали работу, еще пять подключат к концу марта.

Согласно данным проверки прокуратуры, осенью 2020 года четыре прежних поста транслировали некорректные данные о состоянии воздуха. Правительство выделило из резервного фонда 53 млн рублей на замену оборудования. Новые посты работают в Орске, Медногорске, Оренбурге, поселке Переволоцком и селе Илек. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

7 февраля сообщалось о прокурорской проверке по факту разлива нефтепродуктов в результате ДТП под Оренбургом и в Ташлинском районе. В кювет съехали два нефтевоза. В первом случае разлив охватил площадь 200 кв. м, во втором — 5 кв. м.

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