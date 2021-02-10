Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин поручил эффективно использовать средства для здравоохранения
Мир
На Украине в течение двух месяцев представят законопроекты по развитию Донбасса
Происшествия
Самолет рейса Москва — Махачкала сел в Волгограде из-за состояния пассажира
Спорт
Женская сборная России по биатлону провела тренировку на базе НАТО
Армия
Атомную субмарину «Казань» смогут передать ВМФ в конце февраля
Общество
Путин поручил оперативно устранить проблемы с зарплатами бюджетников
Общество
Более 70% поликлиник в России начали в 2020 году работать по новой модели
Общество
В Москве заявили о готовности коммунальных служб к предстоящим снегопадам
Политика
Госдума приняла закон о наказании за склонение в Сети к употреблению наркотиков

«Радио Свобода» оштрафовали на 11 млн рублей за отсутствие маркировки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» («РСЕ/РС») и его генерального директора оштрафовали на 11 млн рублей за отсутствие маркировки иностранного агента. Об этом сообщил в среду, 10 февраля ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Деньги пахнут: закон о физлицах-иноагентах примут в ускоренном порядке
Он может коснуться любого, кто в интересах другого государства участвует в политике или собирает значимые сведения

«Протоколы в отношении ООО «РСЕ/РС» и его гендиректора составлены из-за отсутствия (или ненадлежащей) маркировки на информационных ресурсах девяти СМИ-иноагентов. Мировой суд рассмотрел 40 дел, по всем вынесены решения о назначении наказания в виде штрафа. Общая сумма штрафов составила 11 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в отношении организации за отсутствие маркировки иностранного агента составлено 166 протоколов, передает «Газета.ru».

В Роскомнадзоре напомнили, что в соответствии с законом «О СМИ» материалы иностранных СМИ, которые выполняют функции иноагентов, должны распространяться на территории РФ с соответствующей маркировкой.

Ранее, 2 февраля, несколько СМИ-иноагентов, принадлежащих ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», а также их владелец и гендиректор уже были оштрафовали на 2,2 млн рублей за отсутствие маркировки.

В конце января владелец ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» был оштрафован на 1,1 млн рублей за отсутствие маркировки на сайтах СМИ-иноагентств «Крым.Реалии» и «Фактограф».

В октябре прошлого года Роскомнадзор предупреждал, что будет штрафовать СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки распространяемых ими материалов, информирующей об этом статусе. Реестр СМИ-иноагентов ведет Министерство юстиции Российской Федерации. В настоящее время, по информации Роскомнадзора, в него включены 10 ресурсов и одна организация.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021