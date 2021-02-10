«Радио Свобода» оштрафовали на 11 млн рублей за отсутствие маркировки

ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» («РСЕ/РС») и его генерального директора оштрафовали на 11 млн рублей за отсутствие маркировки иностранного агента. Об этом сообщил в среду, 10 февраля ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

«Протоколы в отношении ООО «РСЕ/РС» и его гендиректора составлены из-за отсутствия (или ненадлежащей) маркировки на информационных ресурсах девяти СМИ-иноагентов. Мировой суд рассмотрел 40 дел, по всем вынесены решения о назначении наказания в виде штрафа. Общая сумма штрафов составила 11 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в отношении организации за отсутствие маркировки иностранного агента составлено 166 протоколов, передает «Газета.ru».

В Роскомнадзоре напомнили, что в соответствии с законом «О СМИ» материалы иностранных СМИ, которые выполняют функции иноагентов, должны распространяться на территории РФ с соответствующей маркировкой.

Ранее, 2 февраля, несколько СМИ-иноагентов, принадлежащих ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», а также их владелец и гендиректор уже были оштрафовали на 2,2 млн рублей за отсутствие маркировки.

В конце января владелец ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» был оштрафован на 1,1 млн рублей за отсутствие маркировки на сайтах СМИ-иноагентств «Крым.Реалии» и «Фактограф».

В октябре прошлого года Роскомнадзор предупреждал, что будет штрафовать СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки распространяемых ими материалов, информирующей об этом статусе. Реестр СМИ-иноагентов ведет Министерство юстиции Российской Федерации. В настоящее время, по информации Роскомнадзора, в него включены 10 ресурсов и одна организация.