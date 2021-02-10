Голикова поручила регионам усилить контроль за качеством питания в школах

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила региональным властям усилить контроль за организацией питания учащихся 1–4-х классов школ, в том числе за качеством предоставляемых услуг и продуктов, которые поступают в образовательные учреждения. Об этом в среду, 10 февраля, сообщает пресс-служба российского правительства.

Отмечается, что соответствующее поручение Голикова дала по итогам заседания штаба по организации бесплатного здорового горячего питания для учеников начальных классов.

По словам вице-премьера, на данный момент 7,3 млн учащихся с 1-го по 4-й класс почти в 39,2 тыс. школ уже получают бесплатное горячее питание.

Регионам также поручили организовать проведение регулярного мониторинга результатов родительского контроля за организацией горячего питания детей в школах. На основе данных властям необходимо будет сформировать предложения по улучшению питания.

«Минпросвещения — проанализировать опыт регионов по организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся и в случае необходимости скорректировать соответствующие методические рекомендации и разъяснения в срок до 1 апреля 2021 года», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, вице-премьер поручила Минсельхозу совместно с Роспотребнадзором и Минпромторгом продолжить мониторинг состава участников процесса организации питания и поставок продуктов в школах. В наблюдение при этом необходимо включить по два субъекта в каждом федеральном округе.

«Доложить о результатах мониторинга по итогам первого квартала 2021 года и с учетом анализа его результатов представить предложения по мерам поддержки местных производителей-поставщиков продуктов питания для школ в срок до 20 апреля 2021 года», —говорится в сообщении.

Бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов ввели с 2020/21 года по предложению президента России Владимир Путина. Расходы регионов на эти цели софинансируются из федерального бюджета. В 2020 году на эти цели было выделено более 22 млрд рублей.

Согласно поручению президента, с 1 сентября все российские школьники с 1-го по 4-й класс должны быть обеспечены горячим питанием. В августе министр просвещения Сергей Кравцов докладывал главе государства, что под новые правила попадут порядка 7 млн детей.

7 декабря глава правительства Михаил Мишустин поручил региональным властям привести все оставшиеся школы в соответствие с требованиями, чтобы в полном объеме получать государственную поддержку.