Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин поручил эффективно использовать средства для здравоохранения
Мир
На Украине в течение двух месяцев представят законопроекты по развитию Донбасса
Происшествия
Самолет рейса Москва — Махачкала сел в Волгограде из-за состояния пассажира
Спорт
Женская сборная России по биатлону провела тренировку на базе НАТО
Армия
Атомную субмарину «Казань» смогут передать ВМФ в конце февраля
Общество
Путин поручил оперативно устранить проблемы с зарплатами бюджетников
Общество
Более 70% поликлиник в России начали в 2020 году работать по новой модели
Общество
В Москве заявили о готовности коммунальных служб к предстоящим снегопадам
Политика
Госдума приняла закон о наказании за склонение в Сети к употреблению наркотиков

Голикова поручила регионам усилить контроль за качеством питания в школах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила региональным властям усилить контроль за организацией питания учащихся 1–4-х классов школ, в том числе за качеством предоставляемых услуг и продуктов, которые поступают в образовательные учреждения. Об этом в среду, 10 февраля, сообщает пресс-служба российского правительства.

Точка общепита: кто накормит школьников
Когда прекратятся отравления в учебных заведениях и злоупотребления при распределении средств

Отмечается, что соответствующее поручение Голикова дала по итогам заседания штаба по организации бесплатного здорового горячего питания для учеников начальных классов.

По словам вице-премьера, на данный момент 7,3 млн учащихся с 1-го по 4-й класс почти в 39,2 тыс. школ уже получают бесплатное горячее питание.

Регионам также поручили организовать проведение регулярного мониторинга результатов родительского контроля за организацией горячего питания детей в школах. На основе данных властям необходимо будет сформировать предложения по улучшению питания.

«Минпросвещения — проанализировать опыт регионов по организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся и в случае необходимости скорректировать соответствующие методические рекомендации и разъяснения в срок до 1 апреля 2021 года», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, вице-премьер поручила Минсельхозу совместно с Роспотребнадзором и Минпромторгом продолжить мониторинг состава участников процесса организации питания и поставок продуктов в школах. В наблюдение при этом необходимо включить по два субъекта в каждом федеральном округе.

«Доложить о результатах мониторинга по итогам первого квартала 2021 года и с учетом анализа его результатов представить предложения по мерам поддержки местных производителей-поставщиков продуктов питания для школ в срок до 20 апреля 2021 года», —говорится в сообщении.

Бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов ввели с 2020/21 года по предложению президента России Владимир Путина. Расходы регионов на эти цели софинансируются из федерального бюджета. В 2020 году на эти цели было выделено более 22 млрд рублей.

Согласно поручению президента, с 1 сентября все российские школьники с 1-го по 4-й класс должны быть обеспечены горячим питанием. В августе министр просвещения Сергей Кравцов докладывал главе государства, что под новые правила попадут порядка 7 млн детей.

7 декабря глава правительства Михаил Мишустин поручил региональным властям привести все оставшиеся школы в соответствие с требованиями, чтобы в полном объеме получать государственную поддержку.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021