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Ульяновцы смогут записать детей в первый класс в режиме онлайн

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В Ульяновской области кампания по приему заявлений на зачисление в первый класс начнется с 1 апреля. Родитель или законный представитель ребенка сможет подать документы через единый портал образовательных услуг.

Заявления будут приниматься до 30 июня. Речь идет о детях, которые имеют право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема, а также о тех, кто проживает на закрепленной за данной школой территории.

Прием заявлений на детей, которые проживают на незакрепленной территории, при наличии свободных мест начнется 6 июля и завершится 5 сентября, пишет ulpravda.ru.

Как рассказал директор департамента развития электронного правительства ОГКУ «Правительство для граждан» Сергей Макаров, по поручению губернатора Сергея Морозова в Ульяновской области реализуется проект «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика». Благодаря этому проекту у ульяновцев появилась возможность получать услуги в электронном виде в удобное время.

В этом году в 407 школах области будет сформировано более 700 первых классов порядка для 15 тыс. учащихся.

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