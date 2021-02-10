В Киеве уволили кассира за отказ обслужить клиента на украинском языке

Кассира супермаркета в Киеве уволили за отказ обслужить клиента на украинском языке. Об этом сообщает радио «Киев FM».

Жительница города Анна Сокол разместила в соцсети публикацию, в которой пожаловалась на отказ кассира обслужить ее, используя украинский язык. По словам женщины, работница магазина на ее просьбу ответила только «Началось» и добавила нецензурные выражения.

После этого возмущенная киевлянка связалась с управляющей супермаркета, та заверила, что уволила кассира 9 февраля.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона, введение экзаменов для чиновников, определяющих уровень знания украинского языка, и штрафы за нарушение норм закона.

Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января 2021 года. В первые две недели из-за нарушений закона поступило более 300 жалоб — в частности, из-за отказа обслуживать на государственном языке, отсутствия украиноязычной версии документов, вывесок и ценников.

26 января украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что действие закона о языке является геноцидом в отношении русскоязычного населения. Депутаты отметили, что выражающие желание говорить на русском языке люди подвергаются травле.