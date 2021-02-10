Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Нурмагомедов заявил о готовности освободить титул чемпиона UFC
Мир
Россия намерена обсудить с Ливаном участие в восстановлении порта Бейрута
Авто
Hyundai представила автомобиль для исследования Луны
Экономика
ФНС ускорит регистрацию ИП до нескольких минут
Мир
Шойгу обсудил с министром обороны Израиля стабильность на Ближнем Востоке
Политика
Комитет ГД рекомендовал одобрить запрет звуковой рекламы в жилых домах
Общество
Москвичей предупредили о транспортном коллапсе из-за снегопада
Общество
В Думе не поддержали идею о выходном 1 сентября для родителей первоклассников
Наука
Разработку сверхтяжелой ракеты «Енисей» для полетов к Луне приостановили

Песков переадресовал вопрос о послаблениях в миграционном законодательстве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вопрос о введении послаблений для трудовых мигрантов в России контролируется правительством страны и активно там обсуждается, заявил в среду, 10 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Рабочее бремя: дефицит строителей в России достиг 50%
Нехватка сотрудников приводит к росту цен на первичное жилье

Таким образом он ответил на вопрос о просьбе Минсельхоза ввести послабления по привлечению мигрантов для сезонных работ.

«Вы знаете, что эта тема поднималась и в строительном комплексе, где не хватает рабочих рук. Да, это тема, которая сейчас активно обсуждается в правительстве. Конкретно я бы вас отослал туда», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в среду первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов обратился к вице-премьеру России Виктории Абрамченко с просьбой посодействовать привлечению иностранных рабочих в страну для сезонных работ в поле.

18 января президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос, который позволит упростить привлечение трудовых мигрантов к работе на объекты строительства.

В конце декабря 2020 года глава государства пообещал обсудить с иностранными партнерами ситуацию с нехваткой трудовых мигрантов в стране. По его словам, необходимо обеспечивать для них безопасность, предоставлять им возможность заработать и развиваться, однако те же возможности должны быть и у российских граждан.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021