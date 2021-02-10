Песков переадресовал вопрос о послаблениях в миграционном законодательстве

Вопрос о введении послаблений для трудовых мигрантов в России контролируется правительством страны и активно там обсуждается, заявил в среду, 10 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос о просьбе Минсельхоза ввести послабления по привлечению мигрантов для сезонных работ.

«Вы знаете, что эта тема поднималась и в строительном комплексе, где не хватает рабочих рук. Да, это тема, которая сейчас активно обсуждается в правительстве. Конкретно я бы вас отослал туда», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в среду первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов обратился к вице-премьеру России Виктории Абрамченко с просьбой посодействовать привлечению иностранных рабочих в страну для сезонных работ в поле.

18 января президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос, который позволит упростить привлечение трудовых мигрантов к работе на объекты строительства.

В конце декабря 2020 года глава государства пообещал обсудить с иностранными партнерами ситуацию с нехваткой трудовых мигрантов в стране. По его словам, необходимо обеспечивать для них безопасность, предоставлять им возможность заработать и развиваться, однако те же возможности должны быть и у российских граждан.