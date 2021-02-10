Три человека погибли из-за сбоя в подаче кислорода в больнице Подмосковья

Три человека погибли из-за прекращения подачи кислорода в одной из больниц Подмосковья, сообщает в среду, 10 февраля, РЕН ТВ.

По предварительным данным, произошло залипание клапана газификатора. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

21 октября 2020 года стало известно о смерти 13 пациентов коронавирусного госпиталя при городской больнице № 20 Ростова-на-Дону, которые задохнулись из-за отсутствия кислорода для аппаратов ИВЛ.