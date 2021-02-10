Уборка снега в Калуге идет в круглосуточном режиме

В Калуге коммунальные службы в круглосуточном режиме убирают снег с улиц города. Об этом рассказал городской голова Дмитрий Денисов.

Сильный снегопад пришел в регион накануне, 9 февраля. В ночные часы дороги, пешеходные переходы и остановки расчищали 60 рабочих. Утром их количество было увеличено более чем в 2 раза. На смену вышли уже 17 бригад, или 155 дорожных рабочих.

По словам Денисова, которые приводит газета «Весть», сегодня планируется расчистить пешеходные переходы остановки, обработать их песко-соляной смесью. Также продолжатся вывоз снега и подметание тротуаров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 11 февраля в Москве начнется сильный продолжительный снегопад, который продлится до 13–14 февраля.