Уровень кишечных заболеваний снизился в Крыму втрое в 2020 году

В Крыму за год втрое снизился уровень кишечных заболеваний. Это стало результатом действия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сообщила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

По ее словам, которые приводит ИА «Крыминформ», проведение дезинфекционных мероприятий повлияло не только на уровень заболевания COVID-19 и ОРВИ, но и в целом на распространение группы кишечных инфекций.

Благодаря соблюдению правил личной гигиены, усилению дезинфекционного режима в объектах общепита уровень заболеваемости кишечными инфекциями за год оказался ниже среднемноголетнего почти в 3 раза.

Заведения общепита возобновили работу в Крыму в курортный сезон. Несмотря на это, вспышек и групповых заболеваний зарегистрировано не было. Ограничения на работу ресторанов, кафе и столовых действовали в республике с апреля по июнь 2020 года.

10 февраля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к 1 марта власти могут отменить основные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. С начала февраля в день в Крыму регистрируют меньше 200 случаев заболевания.