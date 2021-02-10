В Кремле оценили работу системы здравоохранения в период COVID-19

Российская система здравоохранения в период распространения коронавируса сработала эффективно и доказала свою надежность. Об этом в среду, 10 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наша система здравоохранения действительно сработала весьма эффективно, доказала свой мобилизационный высокий потенциал и надежность», — сказал он.

Также представитель Кремля отметил, что российские врачи реагировали и продолжают реагировать адекватно на все угрозы. Президент РФ Владимир Путин доволен работой оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с заболеванием, подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что во всех странах мира наблюдается добавленная смертность от COVID-19 и это стало суровой реальностью пандемии коронавируса.

По его словам, уровень показателя смертности превысил допустимые значения, причинами таких цифр стали не только сам COVID-19, но и его последствия.

8 февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, фиксируется снижение темпов прироста числа новых случаев COVID-19.

Она уточнила, что за прошедшую неделю темп прироста новых случаев коронавируса снизился с 0,52 до 0,45%.

5 февраля глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в стране начал отступать, а число заболевших COVID-19, находящихся под наблюдением, сократилось почти на треть.

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