В Госдуме рассказали о способах повысить пенсии россиян

Депутат Госдумы и глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил способы повысить пенсии россиянам. Свои предложения он сообщил в среду, 10 февраля, в интервью URA.ru.

По словам политика, только за счет отмены налоговых льгот для экспортеров сырья можно пополнить бюджет на 2 трлн рублей. Миронов отметил, что эти средства можно было бы направить на пенсии.

«Даже сейчас федеральный бюджет ежегодно выделяет Пенсионному фонду 3 трлн рублей из необходимых 8 трлн на социальные выплаты и пенсии. Наша фракция регулярно готовит альтернативный проект бюджета, в котором мы обозначаем новые источники дохода для государства», — заявил депутат.

Также пополнить бюджет можно за счет увеличения взносов для богатых россиян, считает Миронов.

«Высшие чиновники, крупные бизнесмены, топ-менеджеры госкорпорации, которые получают десятки и сотни миллионов рублей, платят в пенсионную систему гораздо меньший налог, чем обычные россияне. Вот для них мы и предлагаем установить такую же ставку, как для всех», — сказал он.

Кроме того, Миронов отметил непрозрачность расходов Пенсионного фонда РФ (ПФР). По мнению депутата, срезание непрофильных расходов фонда можно направить на увеличение пенсий, передает «Газета.ru».

В середине января руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис назвал условие для получения пенсии больше 30 тыс. рублей. По словам эксперта, чем выше белая зарплата, которую получал россиянин, и чем дольше он работал официально, тем больше пенсионных коэффициентов он заработал и, соответственно, тем выше его возможная пенсия.