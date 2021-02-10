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Названа стоимость обновленного Kia Stinger для России

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Обновленный Kia Stinger станет доступен во всех дилерских центрах на территории России с 15 марта. Стоимость модели составит от 2 409 900 до 3 799 900 рублей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 10 февраля.

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Обновленный Kia Stinger получил светодиодные фары со встроенными ходовыми огнями. Кроме того, у машины появились новые фонари со светодиодной полосой во всю ширину, внутри которых находятся указатели поворота. Также модель оснастили 19-дюймовыми алюминиевыми колесными дисками.

В салоне установлена новая информационно-развлекательная система с 10,25-дюймовым широкоформатным дисплеем. Кроме того, Stinger получил контрастную прострочку на приборной панели и дверях.

В моторную гамму для России вошли двигатели мощностью 197 л.с., 247 л.с. и 370 л.с., которые работают в паре с автоматической восьмиступенчатой коробкой передач. Модель будет предлагаться с модернизированной динамической системой полного привода и приводом на заднюю ось.

Уже в базовой комплектации предусмотрен широкий набор опций комфорта, в частности: система бесключевого доступа Smart Key с запуском/остановкой двигателя при помощи кнопки, дистанционный запуск двигателя с ключа, датчики дождя и света, передние и задние датчики парковки, трехзонный климат-контроль, электроприводы всех стеклоподъемников, электропривод складывания боковых зеркал, модуль Bluetooth, доступ к Apple CarPlay и Android Auto. Для подсветки пространства перед дверями автомобиля при посадке и высадке в корпуса боковых зеркал интегрированы специальные лампы.

Топовая версия получила адаптивные светодиодные фары ближнего и дальнего света, систему распознавания усталости водителя, функцию предотвращения выезда из полосы движения.

1 февраля сообщалось, что Kia начала продажи в России новой версии кроссовера Sportage, которая получила приставку Black Edition. В зависимости от комплектации стоимость модели составит от 2 124 900 до 2 444 900 рублей.

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