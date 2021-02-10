Псков вошел в топ-5 ж/д направлений на 23 февраля

Псков включили в пятерку популярных железнодорожных направлений у туристов из Санкт-Петербурга в период февральских праздников, с 21 по 23 февраля. Исследование провели аналитики сервиса Туту.ру.

Рейтинг популярных железнодорожных маршрутов отправлением из Москвы возглавляет Санкт-Петербург. На втором месте по популярности — Нижний Новгород. Далее идет Казань. В топ-10 поездок из Москвы также попали Ярославль, Владимир, Ростов-на-Дону, Тула, Смоленск, Сочи и Адлер.

А самое популярное направление из Петербурга — это Москва. Туда покупается каждый восьмой билет на поезд. На втором месте Апатиты. В топ-5 также, кроме Пскова, вошли Сортавала и Тверь, пишет Псковская лента новостей.

Ранее выяснилось, каковы главные страхи путешественников из России. Во время поездок они больше всего стараются избежать непредвиденных расходов, а также придают значение качеству отдыха.