Власти Калининградской области объяснили приостановку транзита газа

Приостановка транзита газа через Литву в Калининградскую область была вызвана тестированием системы подземных газохранилищ в регионе, заявил 10 февраля губернатор региона Антон Алиханов.

«Это тестирование работы системы на нашем подземном хранилище газа. Запас у нас на 18 суток. Это тестирование работы в нагруженном режиме в полную мощь», — написал губернатор на своей странице в Instagram.

Накануне литовский газотранспортный оператор Amber Grid сообщил о приостановке транзита газа через Литву в Калининградскую область по просьбе «Газпрома», причина этого не сообщалась.

Вечером того же дня поставки российского газа транзитом через Литву в Калининградскую область восстановили.

В управлении информации «Газпрома» проинформировали, что потребности региона в природном газе полностью обеспечиваются за счет Калининградского подземного хранилища.

Хранилище начало работу в 2013 году. По данным «Газпрома», в составе КПХГ действуют четыре резервуара хранения, оперативный резерв газа составляет 174 млн куб. м. К 2025 году количество резервуаров планируется увеличить до 14, в результате чего хранилище выйдет на объем оперативного резерва газа в 800 млн куб. м и производительность в 12 млн куб. м в сутки.

Природный газ поступает транзитом в Калининградскую область из Литвы через Белоруссию. Договор предусматривает транзит газа в объеме до 2,5 млрд куб. м в год.