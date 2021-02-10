Около 330 млн рублей направят на развитие наукоградом в Подмосковье

Восемь наукоградов Московской области в этом году получат более 330 млн рублей, об этом сообщает пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

По данным ведомства, в бюджете региона на эти цели выделят 158 млн рублей. Еще 138 млн направят из федерального бюджета. Городские округа в свою очередь должны будут предоставить около 32 млн рублей, уточняет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Средства пойдут на развитие научно-производственного комплекса и инфраструктуры, на мероприятия, способствующие реализации инновационных проектов.

2021 год объявлен в России Годом науки. Соответствующий указ президент страны Владимир Путин подписал в декабре 2020-го. Также глава государства поручил правительству разработать и утвердить основный план мероприятий по проведению Года науки и технологий.