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Эксперт допустил формирование к лету иммунитета к COVID-19 у 70% россиян

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До середины лета 2021 года иммунная прослойка населения может достигнуть 70%, заявил в среду, 10 февраля, замдиректора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов в ходе круглого стола в Мосгордуме.

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«По оптимистичному сценарию, до середины лета может быть проведена основная часть вакцинации населения, таким образом, что будет достигнута цифра 70% иммунной прослойки», — указал он.

5 февраля глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в стране начал отступать, а число заболевших COVID-19, находящихся под наблюдением, сократилось почти на треть.

Ранее в этом же месяце заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева заявила, что в 19 российских регионах наблюдается спад заболеваемости. Положительная динамика в том числе наблюдается в Москве. Еще более чем в 60 регионах обстановка с COVID-19 становится более стабильной.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент страны Владимир Путин. Сделать прививку можно бесплатно препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи. Он является первой зарегистрированной в мире и в РФ вакциной от коронавируса. Согласно последним данным исследований, его эффективность составила 91,6%. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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