Партию нелегальной красной икры сожгли на заводе в Иркутске

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в магазине «Форелька» в Иркутске нелегальную партию икры кижуча. Продукцию уничтожили, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В ходе рейда перед Новым годом сотрудники ведомства обнаружили в магазине на улице Подаптечной 13 контейнеров с икрой по 500 г и 100 г. Общий вес партии составил 2,5 кг, уточняет ИА IrkutskMedia.

На упаковках с икрой отсутствовала маркировка производителя, даты производства и срока годности.

Икру сожгли на котельной завода ЖБИ. Магазин оштрафован на 20 тыс. рублей по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

В конце декабря директор Рыборазводного предприятия № 1, эксперт Александр Ходос призвал россиян покупать красную икру только в специализированных магазинах из-за риска приобрести поддельный продукт.