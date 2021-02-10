«Поезд Победы» ждут в Псковской области 20 февраля

В Псковской области вновь ждут поезд-музей «Поезд Победы». Он прибудет на станцию Великие Луки 20 февраля. Речь идет об иммерсивной историко-художественной передвижной выставке, посвященной Великой Отечественной войне.

Как рассказали Псковскому агентству информации в театрально-концертной дирекции, цельная композиция состоит из восьми тематических вагонов. Посетители получают возможность увидеть мирную довоенную жизнь и быт блокадного Ленинграда, сцены из военных окопов, обстановку военного госпиталя.

Они также смогут стать свидетелями научных прорывов того времени и ощутить радость Победы. Главная цель этого проекта — помочь современным людям оказаться на месте участников событий военных лет.

«Поезд Победы» будет открыт для посещения с 20 по 22 февраля. Из-за ограничений по коронавирусу посетителей пустят внутрь группами по восемь человек.

Впервые выставка прибыла в Псковскую область в конце октября 2020 года. Но из-за высокого роста заболеваемости коронавирусом тогда ее посетило ограниченное количество псковичей.

Организаторы проекта — ОАО «РЖД» и Министерство науки и высшего образования России. Авторы экспозиции — «Невский баталист», историко-художественная группа из Санкт-Петербурга. Ее участники специализируются на трехмерных панорамах, в том числе событий, связанных с Великой Отечественной войной.