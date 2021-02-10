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Пушков оценил слова Шредера о бесполезных санкциях против России

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Экс-канцер Германии в своих рассуждениях о бесполезности введения санкций против России исходит из подлинных интересов ФРГ и Европы. Об этом 10 февраля заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Таким образом Пушков отреагировал на высказывание Шредера о том, что санкции в отношении России никогда не работали, а проект «Северный поток – 2» будет реализован.

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«Однако большая часть европейского политического класса охвачена стремлением навязать России свои требования вопреки этим интересам. В этом она видит залог сохранения и политического успеха евроатлантического альянса. Геополитическое доминирование взяло верх над интересами безопасности и единства европейского пространства», — добавил Пушков в Telegram.

В этот же день экс-канцлер Германии подчеркнул, что подвергает критике тех, кто пытается проводить политику посредством ограничительных мер, и выразил надежду, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен в скором времени.

Политик добавил, что Россией исторически, даже во времена Советского Союза, пунктуально осуществлялись поставки газа и нефти. Он также согласился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в том, что «не следует разрушать» мосты в отношениях с Россией.

25 января в Германии заявили о неизменности позиции по «Северному потоку – 2». Более того, в Берлине подчеркнули, что отказ ФРГ продолжать строительство газопровода привел бы к огромному экономическому ущербу, а последствия для отношений с РФ будет «невозможно измерить».

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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