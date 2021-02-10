Ужесточить правила для оппозиционных фракций предложили в Петербурге

В петербургском Законодательном Собрании предложили изменить правила работы, нововведения касаются прежде всего оппозиции. Соответствующие поправки в регламент внес единоросс Сергей Соловьев.

По его мнению, на заседаниях городского парламента следует запретить выступления не по теме обсуждаемого вопроса, а после двух замечаний лишать депутатов слова до конца заседания. Также могут быть ужесточены правила, касающиеся объявления перерывов, которые иногда берут оппозиционные фракции для политических заявлений. Еще одним пунктом могут быть ограничены возможности фракций по внесению законопроектов в повестку заседаний ЗакСа, передает телеканал «78».

Ранее в феврале лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что в Государственной думе больше не должно быть преимуществ ни у одной политической силы. Он подчеркнул, что выступает против монополии, и предложил голоса, которые одна партия получает сверху 35%, распределять между другими участниками выборов. «Госдума должна стать реальным местом для дискуссий, а не местом, где есть одна точка зрения правящей партии. Я против политической монополии!» — заявил политик.