Более 77 млн рублей выделили на содержание трасс в одном из районов Сахалина

В Анивском районе Сахалинской области на содержание трасс в этом году выделили 77 млн рублей. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки губернатора Валерия Лимаренко в район.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, средств на дороги Анивского района в этом году выделено в восемь раз больше, чем в прошлом. К состоянию главных участков предъявляются повышенные требования, по новому стандарту будут содержать более 60 км трасс.

Мэр Анивского района Артем Лазарев отметил, что дорожная проблема в муниципалитете обостряется весной. Повышенное финансирование позволит выполнить больше работ и сделать дороги лучше.

С 2021 года на территории Сахалинской области действует стандарт содержания автомобильных дорог местного значения. Расходы на них возросли с 252 млн до 1,5 млрд рублей.

В ходе поездки губернатор также напомнил, что средства на содержание и ремонт трассы Южно-Сахалинск–Оха теперь будут поступать из федерального бюджета. Освободившиеся областные деньги направят на дороги в районах области.

Ранее сообщалось, что на содержание и ремонт трассы Южно-Сахалинск–Оха Сахалинская область получит 3 млрд рублей.