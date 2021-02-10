Житель Ростова-на-Дону поверил лжеэкстрасенсу и лишился 1,5 млн рублей

В Ростове-на-Дону мужчина перевел 1,5 млн рублей лжеэкстрасенсу и обратился в полицию, сообщили в региональном УМВД. Горожанин в интернете искал решение семейной проблемы и обнаружил сайт, где ему пообещали помочь. Он оставил свои контакты, после чего ему написал человек и представился экстрасенсом.

Потерпевший в течение двух месяцев перечислял деньги за проведение магических ритуалов. Но его проблема так и не была решена, а аферист перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, информирует RostovGazeta. Сейчас идет розыск подозреваемого, ему грозит до 10 лет колонии.

Ранее муж экс-участницы шоу «Битва экстрасенсов» парапсихолога Алины Вердиш написал в полицию заявление о том, что они с супругой стали жертвами мошенничества со стороны организаторов программы. Чтобы попасть на телепередачу, ей нужно было пройти обучение на специализированных курсах и отдать за них 600 тыс. рублей. Затем с нее запросили еще 900 тыс. рублей за участие в шоу, однако Вердиш так не смогла пройти во второй тур.