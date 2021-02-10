План по расселению аварийного жилья перевыполнили в районе БАМа в Приангарье

В Иркутской области перевыполнили на 40% план по переселению людей из аварийных домов, расположенных на Байкало-Амурской магистрали. Об этом рассказал министр строительства и дорожного хозяйства региона Павел Писарев.

По его словам, сейчас в регионе расселяют дома, признанные аварийными до 2017 года. Этот этап программы полностью выполнен во всех населенных пунктах Иркутского участка Байкало-Амурской магистрали, кроме Усть-Кута, пишет ИА IrkutskMedia.

На данный момент в городе Усть-Кут и поселке Магистральный расселили более 4,9 тыс. кв. м аварийного жилья. Гражданам предоставили дома, квартиры или социальные выплаты. На эти цели было выделено 223,5 млн рублей.

До 2024 года в городе намерены переселить еще 504 семьи. Общая площадь непригодного жилья составляет 20,8 тыс. кв. м.

В январе сообщалось, что 2021 году около 1,5 тыс. семей переедут из аварийного жилья в Иркутской области. На эти цели направлено 4,2 млрд рублей.