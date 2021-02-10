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Лавров заявил о попытках Запада сделать Россию послушной

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Западные страны хотят сделать Россию удобной территорией для продвижения своих интересов и добиваются, чтобы РФ стала послушнее. Об этом 10 февраля заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Министр отметил, что страны Запада хотят заставить Россию согласиться с сомнительными интерпретациями ценностей, которые существуют в Европе и США. При этом глава МИДа добавил, что эти ценности противоречат российской культуре, пишет «Газета.ру».

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«Обстановка на мировой арене вы видите, как развивается. Любые попытки России стать самостоятельной, отстаивать свое право на независимую внешнюю политику, на защиту международного права наталкиваются на всё более ожесточенное сопротивление» — заявил Лавров на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам памяти погибшим дипломатам.

Министр отметил, что для продвижения внешнеполитического курса, определенного президентом РФ Владимиром Путиным, российским дипломатам необходимо применять силу, знания и опыт предшественников.

Ранее в среду Лавров поздравил коллег с Днем дипломатического работника, который был утвержден в 2002 году.

Глава МИД РФ отметил, что работа в дипломатической стезе всегда была почетна и во все времена в российском внешнеполитическом ведомстве находили применения своим талантам люди поистине неординарные, мыслящие глобально.

Дипломатов уже поздравил Владимир Путин. Он отметил, что в текущей непростой обстановке важно наращивать усилия, чтобы обеспечить условия стратегической стабильности и безопасности.

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