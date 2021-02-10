Лавров заявил о попытках Запада сделать Россию послушной

Западные страны хотят сделать Россию удобной территорией для продвижения своих интересов и добиваются, чтобы РФ стала послушнее. Об этом 10 февраля заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Министр отметил, что страны Запада хотят заставить Россию согласиться с сомнительными интерпретациями ценностей, которые существуют в Европе и США. При этом глава МИДа добавил, что эти ценности противоречат российской культуре, пишет «Газета.ру».

«Обстановка на мировой арене вы видите, как развивается. Любые попытки России стать самостоятельной, отстаивать свое право на независимую внешнюю политику, на защиту международного права наталкиваются на всё более ожесточенное сопротивление» — заявил Лавров на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам памяти погибшим дипломатам.

Министр отметил, что для продвижения внешнеполитического курса, определенного президентом РФ Владимиром Путиным, российским дипломатам необходимо применять силу, знания и опыт предшественников.

Ранее в среду Лавров поздравил коллег с Днем дипломатического работника, который был утвержден в 2002 году.

Глава МИД РФ отметил, что работа в дипломатической стезе всегда была почетна и во все времена в российском внешнеполитическом ведомстве находили применения своим талантам люди поистине неординарные, мыслящие глобально.

Дипломатов уже поздравил Владимир Путин. Он отметил, что в текущей непростой обстановке важно наращивать усилия, чтобы обеспечить условия стратегической стабильности и безопасности.