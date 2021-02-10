Миниполис в стиле Бродвея построят в Липецке к 2022 году

В Липецке в районе опытной станции появится миниполис. Проект планировки территории уже утвержден. Заказчик АО «Тепличное» застроит квартал в пять этапов с 2022 по 2027 год.

Строители возведут 50 домов высотой пять-девять этажей, школу, детский сад, несколько многоярусных паркингов и стоянок, торговый центр, ресторан, ФОК и поликлиники. В миниполисе появятся собственные парки, скверы, места для прогулок и ледовая арена. Вблизи нового квартала нет промышленных предприятий, что означает его высокую экологичность, значится на сайте конкурса.

Как пишет ИА «Абирег», здания, расположенные на площади 59 га, будут окружать 10–12 улиц с необычной архитектурой, по стилистике настроения напоминающие улицы Бродвея 1930-х годов и григорианский стиль.

Эту визуальную концепцию придумали воронежские архитекторы. Именно они предложили построить дома в мини-городе в классическом сочетании красного кирпича, белого камня и темной черепицы. Главный архитектор проекта миниполиса — Сергей Осицкий из ООО «Группа Пятый Сезон».

До 12 февраля открыт прием заявок на конкурс названий для улиц, проездов и самого района. Свои предложения уже прислали активисты из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Воронежа и Липецка.

Ранее сообщалось, что в Липецке построят первую в городе площадку для детей с ограниченными возможностями. Ее установят в районе дома на улице Неделина. Там разместят игровые комплексы, инструмент для развития моторики и слуха, качели-гнездо, карусель, на которой сможет расположиться инвалидная коляска.