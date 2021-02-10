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Миниполис в стиле Бродвея построят в Липецке к 2022 году

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В Липецке в районе опытной станции появится миниполис. Проект планировки территории уже утвержден. Заказчик АО «Тепличное» застроит квартал в пять этапов с 2022 по 2027 год.

Строители возведут 50 домов высотой пять-девять этажей, школу, детский сад, несколько многоярусных паркингов и стоянок, торговый центр, ресторан, ФОК и поликлиники. В миниполисе появятся собственные парки, скверы, места для прогулок и ледовая арена. Вблизи нового квартала нет промышленных предприятий, что означает его высокую экологичность, значится на сайте конкурса.

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Как пишет ИА «Абирег», здания, расположенные на площади 59 га, будут окружать 10–12 улиц с необычной архитектурой, по стилистике настроения напоминающие улицы Бродвея 1930-х годов и григорианский стиль.

Эту визуальную концепцию придумали воронежские архитекторы. Именно они предложили построить дома в мини-городе в классическом сочетании красного кирпича, белого камня и темной черепицы. Главный архитектор проекта миниполиса — Сергей Осицкий из ООО «Группа Пятый Сезон».

До 12 февраля открыт прием заявок на конкурс названий для улиц, проездов и самого района. Свои предложения уже прислали активисты из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Воронежа и Липецка.

Ранее сообщалось, что в Липецке построят первую в городе площадку для детей с ограниченными возможностями. Ее установят в районе дома на улице Неделина. Там разместят игровые комплексы, инструмент для развития моторики и слуха, качели-гнездо, карусель, на которой сможет расположиться инвалидная коляска.

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