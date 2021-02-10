Деревообрабатывающий цех площадью 1,5 тыс. кв. м загорелся в Петербурге

Пожар произошел в деревообрабатывающем цехе на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 10 февраля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 10 часов утра. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м. Огнем охвачено все здание цеха, передает RT.

По данным ведомства, огонь угрожал распространиться на соседнее строение, уточняет НСН.

Позже в МЧС сообщили, что открытое горение на складе и в цехе ликвидировано.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Ангарске в Иркутской области загорелся трамвай, в котором находились пассажиры. Водитель транспорта пострадал, пытаясь потушить пламя.