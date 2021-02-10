Шойгу обсудил с министром обороны Израиля стабильность на Ближнем Востоке

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры со своим израильским коллегой Бени Ганцом. Об этом в среду, 10 февраля, сообщает Минобороны РФ.

Темой телефонного разговора министров стало обеспечение стабильности на Ближнем Востоке. Отмечается, что переговоры состоялись по инициативе израильской стороны.

«Обсуждены вопросы российско-израильского взаимодействия по обеспечению стабильности в Ближневосточном регионе», — заявили в ведомстве.

8 февраля президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху вопросы международной и региональной повестки дня, прежде всего в контексте ситуации на Ближнем Востоке. Тогда стороны условились о дальнейших контактах на различных уровнях.