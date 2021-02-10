У офисов трех газет в Афинах сработало самодельное взрывное устройство

Самодельное взрывное устройство сработало у офисов трех афинских газет в Греции. Об этом сообщило в среду, 10 февраля, Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

Отмечается, что взрыв произошел у здания газет «Димократия», «Эстия» и «Эспрессо» в афинском районе Панграти. Пострадавших нет, зданию нанесен ущерб.

По данным агентства, злоумышленники положили самодельное взрывное устройство, сделанное из газовых баллончиков, к подъезду. Устройство взорвалось около 3.30 по местному времени (4.30 мск).

Управление безопасности столичной области Аттика ведет расследование происшествия.

В конце июля прошлого года неизвестные напали на журналиста и издателя греческой газеты Makelio Стефаноса Хиоса около его дома в афинском районе Врилиссия. Сообщалось, что один из преступников подошел к машине издателя и дважды выстрелил в него через окно. По информации на тот момент, нападение было связано с профессиональной деятельностью журналиста.